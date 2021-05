Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Erstmeldung - Rauchentwicklung im Gewerbepark Hendrik-De-Wynen

Borken (ots)

Derzeit befinden sich Polizei und Feuerwehr im Gewerbepark Hendrik-De-Wynnen in Borken im Einsatz. Dort wurde eine erhebliche Rauchentwicklung, ausgehend von einer Lagerhalle, festgestellt. Der Rauch zieht in Richtung des Waldgebietes Lünsberg ab. Die Polizei hat die Straße "Zur Heide" in Höhe "Alter Kasernenring" gesperrt. Bitte halten sie ihre Fenster vorsichtshalber geschlossen. Sobald nähere Informationen vorliegen berichten wir nach.

