Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Parkende Autos attackiert

Vreden (ots)

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte am Samstag in Vreden zwei parkende Autos. Zu dem Vorfall kam es gegen 22.45 Uhr an der Straße Zur Hünenburg: Die Täter schlugen dort die Heckscheibe eines Wagens ein, bei einem daneben stehenden beschädigten sie einen Außenspiegel. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

