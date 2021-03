Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI SZ/PE/WF vom 29.03.21 für den LK Peine

Peine (ots)

Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuer- und Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung

Peine, Schwarzer Weg, 27.03.21, 20:40 Uhr

Ein Mann wurde dabei beobachtet, wie er am Samstagabend gegen 19:20 Uhr in der Worthstraße in Peine Kennzeichen von einem Pkw der Marke Opel abnahm und diese an einem VW wieder angebrachte. Anschließend fuhr der Mann mit dem VW weg. In der Straße "Komm.-Meyer-Allee" konnte der geparkte VW um 20:10 Uhr durch die Polizei festgestellt werden. Eine Überprüfung der Kennzeichen ergab, dass diese für einen Opel ausgegeben worden waren. Daher wurden die Kennzeichen durch die Polizei sichergestellt. Gegen 20:40 Uhr wurde in der Straße "Schwarzer Weg" durch Polizisten ein VW ohne Kennzeichen festgestellt. In der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass es sich um den VW handelte, von dem die Kennzeichen sichergestellt worden waren. Als Fahrer stellten die Beamten einen 37 Jahre alten Mann fest, der der Halter des Opels ist, von dem Kennzeichen abmontiert worden waren. Durch die Polizei wurden Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuer- und Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Corona-Party

Peine, Abbensen, Zum Buschberg, 28.03.21, 00:00 Uhr

In einer Hütte in Abbensen stellten Polizeibeamte in der Nacht von Samstag auf Sonntag vier Personen fest. Die vier Personen stammten aus drei verschiedenen Haushalten. Sie trugen weder eine Mund- und Nasenbedeckung, noch hielten sie ausreichend Abstand ein. Die Polizei leitete gegen die Personen Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

