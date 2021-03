Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 29. März 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Remlingen: Einbruch in Verwaltungsgebäude

Freitag, 26.03.2021, 13:30 Uhr, bis Samstag, 27.03.2021, 08:30 Uhr

Unbekannte Täter drangen zwischen Freitagmittag und Samstagfrüh nach Aufhebeln eines Fensters in ein Verwaltungsgebäude in Remlingen, Im Kirchwinkel, ein. Im Gebäude wurden verschiedenste Büroräume angegangen und offensichtlich nach Wertvollem durchsucht. Zum entstandenen Schaden können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Remlingen: Randalierer auf dem Sportplatz Remlingen

Samstag, 27.03.2021, 17:30 Uhr, bis Sonntag, 28.03.2021, 09:00 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag begannen unbekannte Randalierer eine Vielzahl von Sachbeschädigungen auf dem Sportplatz an der Elm-Asse-Schule, Schöppenstedter Straße. So wurde ein Zaun beschädigt, ein Hinweisschild abgerissen, zwei Mülleimer beschädigt, Rohre abgetreten und ein Verkaufsstand beschädigt. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell