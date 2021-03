Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt vom Sonntag, 28.03.2021

Salzgitter (ots)

Diebstahl eines Fahrrades

Salzgitter - Lebenstedt, Albert-Schweitzer-Str., 27.03.21 ; 15:40 h - 22:05 h

Durch noch zu ermittelnde Täter ist ein vor einem Einkaufszentrum in der Albert-Schweitzer-Str. abgestelltes Mountainbike der Marke Cube entwendet worden. Das Fahrrad ist am 27.03.21, um 15:40 h, mit einem Schloss gesichert, abgestellt worden. Hinweise bitte an die Polizei Lebenstedt, Tel. 05341-1897-0

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Salzgitter - Lebenstedt, Marienbruchstr. 27.03.21 ; 23:00 h

Ein Transporter mit ausländischem Kennzeichen ist am Abend des 27.03.21, um 23:00 h, in den Fokus der Beamten der Polizei Salzgitter gerückt. Im Rahmen der Kontrolle hat sich herausgestellt, daß der Fahrzeugführer nicht Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diesen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt ist ihm untersagt worden.

Die Polizei verhindert eine Schlägerei

Salzgitter - Lebenstedt, Erich-Ollenhauer-Str. 28.03.21 ; 03:08 h

Aus ungeklärter Ursache sind zwei, jeweils 33 Jahre alte Männer, die sich in alkoholisiertem Zustand befunden haben, in Streit geraten. Die eintreffenden Polizeibeamten können noch rechtzeitig einschreiten, bevor die Situation in einer körperlichen Auseinandersetzung eskaliert. Nachdem die Protagonisten beruhigt worden sind, kann die Situation geschlichtet werden.

