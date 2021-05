Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Mit Rad gegen Sperrkette geprallt

Raesfeld (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Samstag in Raesfeld bei einem Unfall erlitten. Der 50-Jährige war gegen 10.00 Uhr auf dem Schlossplatz unterwegs und wollte von dort weiter auf den Rabodoweg fahren. Dabei übersah der Oberhausener eine Absperrkette, die dort gespannt ist. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.100 Euro. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

