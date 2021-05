Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Alkoholisierter Radfahrer zeigt sich aggressiv

Gronau (ots)

Es hatte seinen Grund, warum ein Radfahrer in der Nacht zum Sonntag in Gronau vor der Polizei flüchtete: Der 20-Jährige saß betrunken auf dem Fahrradsattel, als Polizeibeamte ihn auf der Ochtruper Straße kontrollieren wollten. Es gelang, ihn an der Weiterfahrt zu hindern. Der 20-Jährige zeigte jedoch wenig Einsicht und beleidigte die Polizisten. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 1,8 Promille hin. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. Zudem fertigten sie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz: Sie hatten den Radfahrer zum Zeitpunkt der geltenden Ausgangsbeschränkungen angetroffen. Ein Arzt entnahm dem Mann in der Polizeiwache eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt zu bestimmen.

