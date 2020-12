Polizei Braunschweig

POL-BS: In der Nacht zu Mittwoch: Zwei BMW entwendet

BraunschweigBraunschweig (ots)

Braunschweig, Waggum 15./16.12.2020

Unbekannte stahlen die Fahrzeuge aus den Wohngebieten.

Am Dienstagabend stellte der 30-jährige Halter seinen BMW unter seinem Carport vor seinem Wohnhaus in Waggum ab und verschloss das Fahrzeug. Am nächsten Morgen musste er feststellen, dass sein Pkw gestohlen wurde.

Ähnlich erging es einem 40-Jährigen. Auch er hatte seinen BMW in seiner Einfahrt am Abend geparkt und ordnungsgemäß verschlossen. Bis zum späten Abend stellte der Mann keine Besonderheiten fest. Erst als er am Mittwochmorgen das Haus verließ, bemerkte er den Diebstahl und informierte die Polizei.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen schweren Diebstahls und prüft, inwiefern ein Zusammenhang zwischen den beiden Straftaten zu begründen ist.

Am Mittwochabend konnte eines der beiden Fahrzeuge auf einem Pendlerparkplatz nahe der BAB 14 zwischen Leipzig und Dresden mit laufendem Motor aufgefunden werden. Die Polizei Sachsen stellte den BMW des 30-jährigen Braunschweigers vorerst sicher und führte eine Spurensicherung durch.

