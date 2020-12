Polizei Braunschweig

POL-BS: Fußgänger verstirbt nach schwerem Verkehrsunfall

BraunschweigBraunschweig (ots)

Braunschweig, Weststadt 11./16.12.2020

Ein 57-jähriger Mann erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, die er durch einen Verkehrsunfall am vergangenen Freitag erlitten hatte.

Am Abend des 11. Dezembers kam es auf der Weserstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Eine 33-jährige Fahrzeugführerin fuhr in Richtung Lichtenberger Straße, als es in Höhe der Einmündung Huntestraße zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger kam. Dieser hatte ein anderes Fahrzeug noch passieren lassen, bevor er die Fahrbahn überqueren wollte.

Der 57-Jährige wurde vom Pkw erfasst und kam schließlich in einigen Metern Entfernung auf der Straße zum Liegen.

Ersthelfer versorgten den schwerverletzten Mann und alarmierten den Rettungsdienst und die Polizei.

Am Mittwoch erlag der Mann seinen Verletzungen.

Ein noch am Unfalltag ergangener Zeugenaufruf nach dem zweiten Autofahrer erreichte den Zeugen, der sich umgehend bei der Polizei melden konnte.

