Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Radfahrerin schwer verletzt

Rhede (ots)

Schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin am Samstag in Rhede bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 49 Jahre alter Autofahrer wollte gegen 15.20 Uhr rückwärts aus einer Einfahrt auf die Gronauer Straße fahren. Dabei kollidierte er mit der 45-Jährigen, die mit ihrem Rad auf der Gronauer Straße in Richtung Burloer Straße unterwegs war. Ein Rettungswagen brachte die Bocholterin in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell