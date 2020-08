Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.08.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Gemüsediebe erwischt

Zwei Männer stahlen am Mittwochabend Gemüse aus einem Schrebergarten in Öhringen. Zeugen hatten die beiden dabei beobachtet, wie sie unbefugt in einem der Schrebergärten herumschlichen und die Polizei gerufen. Die traf die Eindringlinge auch kurze Zeit später in der Nähe an. Die beiden hatten frisch geerntetes Gemüse aus dem Garten bei sich. Ein Alkoholtest ergab bei einem der Täter einen Wert von über 2 Promille. Beide müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Waldenburg: Anrufe falscher Enkelkinder

Mehrere Personen aus Waldenburg bekamen am Mittwoch Anrufe von angeblichen Enkelkindern. In einem Fall gab ein Anrufer vor dringend 25.000 Euro von seiner "Oma" zu benötigen. Die erkannte, wie auch alle anderen Personen, die diese Anrufe am Mittwoch der Polizei meldeten, den Betrugsversuch und ging nicht auf die Forderung ein. Leider kommt es immer wieder zu dem sogenannten "Enkel-Trick", bei dem sich Betrüger als vermeintliche Verwandte das Vertrauen älterer Personen erschleichen und diese um Geld bitten. Die Lage wird meist äußerst dringlich dargestellt und die Betroffenen durch wiederholte Anrufe unter Druck gesetzt. Die Polizei rät bei Anrufen zu Misstrauen, bei denen sich die Person nicht selbst mit Namen vorstellt, sie finanzielle Verhältnisse erfragt oder Geld fordert. Überweisen oder übergeben Sie in diesem Zusammenhang niemals Geld an unbekannte Personen. Sollte Ihnen ein Anruf verdächtig erscheinen, verständigen Sie umgehend die Polizei.

