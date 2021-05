Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Grill entwendet

Ahaus (ots)

Einen Kugelgrill haben Unbekannte in Ahaus aus einem Garten gestohlen. Das schwarze Gerät der Marke Weber hatte auf einem Grundstück an der Straße Jutequartier gestanden. Zu dem Diebstahl kam es in der Nacht zum Sonntag. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell