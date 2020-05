Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand eines Gutshofes mit angrenzendem Wohnhaus im Wangerland - Hitze am Brandort immer noch sehr hoch - Brandwache eingerichtet

Wangerland (ots)

Am Mittwochnachmittag, 06.05.2020, erhielt die Polizei gegen 17 Uhr Kenntnis von einem Brand in der Straße Mittelgarms. Dort geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Gutshof mit einem angrenzenden Wohnhaus in Brand. Der gesamte Gebäudekomplex, der vier Ferienwohnungen, der Wohnung des Eigentümers sowie einer Restaurationswerkstatt besteht, ist zum größten Teil niedergebrannt und durch den Brand unbewohnbar geworden. Die Bewohner des Hauses konnten bei Bekannten unterkommen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich keine Personen im Gebäude. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Hohenkirchen, Neugarmssiel, Tettens, Waddewarden und Jever waren am Nachmittag mit ca. 80 Einsatzkräften am Brandort. Die Löscharbeiten, insbesondere die Nachlöscharbeiten dauern immer noch an; aufgrund der hohen Hitze im Objekt besteht zurzeit immer noch Qualmbildung, so dass eine Brandwache vor Ort eingerichtet wurde. Die Brandursachenermittler konnten den Brandort aufgrund der gegenwärtigen Hitze noch nicht betreten, so dass keine ergänzenden Angaben bzw. erste Tendenzen zur Ursache des Brandes benannt werden können(FOTO). Bei den Löscharbeiten wurde eine Feuerwehrfrau durch Rauchgasintoxikation verletzt, außerdem kam der Hofhund ums Leben. Der Schaden wird derzeit auf etwa 750.000 EURO geschätzt.

