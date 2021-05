Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Schmierereien an Schulgebäude

Borken (ots)

Die Wand einer Grundschule stellt ebenso wenig den geeigneten Ort für eine Liebenserklärung dar wie für ihr Gegenteil. Zwei gelbe Herzen verunzieren seit dem vergangenen Wochenende das Schulgebäude an der Borkenwirther Straße im Borkener Ortsteil Weseke, dazu ein Datum und eine unflätige Äußerung. Darüber hinaus sprühten die Täter wahllos Farbe auf eine Mauer und eine Tür. Wer zu diesem Fall von Sachbeschädigung Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02861) 9000 mit der Kripo in Borken in Verbindung setzen.

