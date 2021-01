Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bauarbeiter durch Verkehrsunfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmittag gegen 13:30 Uhr kam es in der Petersstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 42-jährige Autofahrerin fuhr beim Vorbeifahren an einer Baustelle einem 52-jährigen Bauarbeiter über den Fuß. Der 52-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall schlug der Bauarbeiter gegen die Windschutzscheibe des Unfallautos und beschädigte diese.

