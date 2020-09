Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Führen eines PKWs unter Alkoholeinfluss

Alpenrod (ots)

Am späten Freitagabend konnte in der Schulstraße in Alpenrod im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle bei einem 44-jährigen PKW-Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Nach einem auf der PI Hachenburg durchgeführten Atemalkoholtest erwartet den Fahrer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, welche eine Geldbuße von 500EUR und ein Fahrverbot von einem Monat vorsieht.

