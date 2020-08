Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Fahrzeugbrand auf B77 bei Jevenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Rendsburg (ots)

Heute Nachmittag (02.08.2020)ca.15:30 Uhr, wurde die Feuerwehr Jevenstedt zu einem Fahrzeugbrand auf die B77 gerufen. In Fahrtrichtung Jevenstedt stand ein Cabriolet in Vollbrand. Die Insassen des Fahrzeuges konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurden nicht verletzt. Zur Hilfe wurde die Feuerwehr Westerrönfeld gerufen. Zusammen löschten die ca. 30 Einsatzkräfte den Brand. Für die Dauer der Löschmaßnahme wurde die B77 in Fahrtrichtung Jevenstedt voll gesperrt. Um ca. 16:30 Uhr war der Einsatz vor Ort beendet. Über die Ursache des Fahrzeugbrandes kann keine Angabe gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

Ingo Hüttmann

Telefon: 0172/4193548

E-Mail: huettmann@kfv-rdeck.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell