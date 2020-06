Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen

Gärtringen: Mehrere Pkw aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag und Freitag wurden in Gärtringen und Nufringen mehrere Pkw aufgebrochen. Bei allen Fahrzeugen hat man eine Scheibe eingeschlagen und das Fahrzeug danach durchsucht. In Gärtringen wurde ein VW in der Reinhardstraße, ein Skoda in der Lange Straße und ein VW in der Grabenstraße aufgebrochen. Die Taten ereigneten sich alle ungefähr zwischen Donnerstag, 15:30 Uhr, und Freitag, 11:00 Uhr. In Nufringen meldete ein Zeuge am Freitag gegen 5:25 Uhr drei Taten auf dem Park & Ride Parkplatz in der Bahnhofstraße. Die Höhe des Diebesgutes und die Sachschäden konnten bislang noch nicht abschließend bestimmt werden. Der Polizeiposten Gärtringen nimmt unter Tel. 07034 2539 0 Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell