Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchversuch

Niederscheidweiler (ots)

Am Donnerstag, 18.03.2021 kam es gegen 02:00 Uhr zu einem Einbruchversuch in ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Niederscheidweiler. Möglicherweise wurden die Täter bei der Tatbegehung durch einen Hund gestört und verließen das Anwesen in Richtung Ortsmitte. Falls Zeugen verdächtige Wahrnehmung zum Tatzeitpunkt feststellten werden diese gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

