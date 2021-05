Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Parkenden Wagen beschädigt

Unrichtige Telefonnummer hinterlassen

Bocholt (ots)

Mit der Telefonnummer auf dem hinterlassenen Zettel ist der Geschädigte eines Unfalls noch nicht weitergekommen - die Person am anderen Ende der Leitung saß anscheinend nicht am Steuer des Wagens, der in Bocholt gegen ein parkendes Fahrzeug gestoßen ist. Der beschädigte weiße Jeep hatte am Samstag zwischen 17.20 Uhr und 17.50 Uhr auf dem Liebfrauenplatz gestanden. Der Verursacher hinterließ lediglich eine Notiz und entfernte sich. Die Polizei bittet ihn, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 zu melden.

