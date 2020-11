POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Kollision an ampelgeregelter Einmündung - 5.000 Euro Sachschaden - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Mannheim

Bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 10.30 Uhr an der Einmündung Neckarsteinacher-/Saarstraße entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro, beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Nach den bisherigen Unfallermittlungen war eine 66-jährige Fahrerin eines BMW in Richtung Heidelberg unterwegs. Eine 22-jährige Fahrerin eines Mercedes soll bei Rotlicht der Ampel von der Saarstraße eingebogen sein, wodurch es zur Kollision kam. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06223/92540 beim Polizeirevier Neckargemünd zu melden.

