Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Einbruch in Bauwagen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-HandschuhsheimHeidelberg-Handschuhsheim (ots)

Eingebrochen wurde am Montag gegen 22:15 Uhr in einen Bauwagen auf einem Grundstück im Gewann Schloßäcker. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu dem umzäunten Grundstück und drang gewaltsam in das Innere des dort abgestellten Wagens ein. Hier wurde er von der 35-jährigen Pächterin des Grundstücks überrascht und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Inwieweit Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch nicht bekannt, ebenso wenig wie der Sachschaden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer 06221-45690, zu melden.

