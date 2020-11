Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Rollerfahrerin

Oftersheim/Rhein-Neckar-KreisOftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 37-jährige Rollerfahrerin wurde am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der B 535 bei Oftersheim schwer verletzt. Ein 37-jähriger Mann war kurz vor sechs Uhr mit seinem Skoda auf dem rechten Fahrstreifen der B 535 in Richtung Mannheim unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Sandhausen und Eppelheim fuhr er einer ebenfalls 37-jährigen Rollerfahrerin aus bislang unbekannter Ursache hinten auf. Die Rollerfahrerin stürzte und zog sich schwere Verletzungen in Form von Kopf- und Körperprellungen zu. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme blieb die rechts Fahrspur in Fahrtrichtung Mannheim bis ca. 8.30 Uhr gesperrt. Es ergaben sich vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen.

