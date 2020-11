Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unbekannte brechen in Wohnung ein - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-NeckarstadtMannheim-Neckarstadt (ots)

Unbekannte Einbrecher verschafften sich in der Zeit von Sonntagabend 19.40 Uhr bis Montag 12.45 Uhr Zutritt zu einer Wohnung im 3.OG eines Anwesens in der Fröhlichstraße und entwendeten Bargeld, hochwertige Münzen sowie Parfum im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro, indem sie die Wohnungstüre mit einem unbekannten Werkzeug aufhebelten. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Zentrale Kriminaltechnik führte eine Spurensuche durch. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Strickler

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell