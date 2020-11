Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Raubüberfall auf Wettbüro - Polizei veröffentlicht aufgefundene Tatkleidung, Zeugen gesucht; Pressemitteilung Nr. 3

Walldorf / Rhein-Neckar-KreisWalldorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach einem Raubüberfall auf ein Wettbüro am Montag, den 19.10.2020, dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg weiter an.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler des zuständigen Raubdezernats nach Zeugen, die Hinweise zu der in der Nähe des Tatorts aufgefundenen Kleidung geben können.

Außerdem ist nicht ausgeschlossen, dass der gesuchte Täter Komplizen hatte die ihm bei einer möglichen Flucht mit einem Fahrzeug halfen.

Wer kann Hinweise zum Besitzer der Gegenstände geben? Wer kann Hinweise auf mögliche Mittäter geben? Wem ist möglicherweise in verdächtiges Fahrzeug am Abend der Tat in Nähe zum Tatort aufgefallen?

Hinweise werden jederzeit von der Kriminalpolizei unter 0621 174-4444 entgegengenommen.

