Polizei Mettmann

POL-ME: Sekundenschlaf: 21-Jähriger verliert Kontrolle über sein Auto - Totalschaden - Heiligenhaus - 2009139

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (24. September 2020) hat ein 21-jähriger Mann aus Heiligenhaus bei seiner Fahrt über die Ratinger Straße in Heiligenhaus wegen eines Sekundenschlafs die Kontrolle über sein Auto verloren. Dabei hatte der junge Mann Glück im Unglück: Sein Mazda landete bei dem Alleinunfall auf dem Dach und wurde schwer beschädigt - der 21-Jährige erlitte jedoch nur leichte Verletzungen. Die Feuerwehr Heiligenhaus war mit starken Kräften im Einsatz und hatte am heutigen Donnerstag ebenfalls in einer Pressemeldung über den Unfall berichtet.

Das war passiert:

Gegen 0:45 Uhr war der 21-Jährige in seinem Mazda aus Richtung Ratingen kommend über die Ratinger Straße Straße gefahren, als er kurz vor der Kreuzung mit dem Südring die Kontrolle über sein Auto verlor und mit einem Verkehrsschild sowie drei Betonklötzen zusammenprallte. Dabei wurde sein Auto durch die Luft geschleudert, ehe es schließlich auf dem Dach landete, wobei es schwer beschädigt wurde.

Unbeteiligte Zeugen hatten den Aufprall des Fahrzeugs gehört und eilten umgehend zur Unfallstelle, wo sie auf den glücklicherweise nicht schwerer verletzten 21-jährigen Fahrer aus Heiligenhaus trafen, der sich alleine aus dem Wrack befreien konnte. Dieser gab an, am Steuer eingeschlafen zu sein, weshalb er die Kontrolle verloren habe. Hinweise auf eine Trunkenheitsfahrt oder den Einfluss von Drogen ergaben sich keine.

Der Fahrer wurde anschließend zur Kontrolle mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, welches er jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An seinem Fahrzeug, einem Mazda 3er, entstand allerdings Totalschaden. Insgesamt schätzt die Polizei den bei dem Unfall entstandenen Sachschaden auf eine Summe von mehreren Tausend Euro - der genaue Betrag ist nicht bekannt. Der Mazda wurde abgeschleppt - zudem sperrte die Polizei die Unfallstelle zur Dauer der Unfallaufnahme für den Straßenverkehr.

