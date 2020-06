Polizei Essen

POL-E: Essen: Fahrzeug kommt nach internistischem Notfall von der Straße ab-Rettungsdienst birgt 56-jährigen Fahrzeugführer

Freitagabend (26. Juni, 20:37 Uhr) informierte die Feuerwehr die Polizei über einen Verkehrsunfall an der Kreuzung Graf- Zeppelin- Straße/ Kirchfeldstraße. Am Unfallort stellten die Polizisten fest, dass ein 56 Jahre alter Autofahrer beim Befahren der Graf-Zeppelin-Straße offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Erst in einem Garten an der Krummacherstraße kam der Wagen zum Stillstand. Rettungssanitäter bargen den Mann aus dem Fahrzeug und transportierten ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der nun in stationärer Behandlung befindliche Schwerverletzte erlitt möglicherweise im Fahrzeug einen internistischen Notfall, wodurch der PKW von der Fahrbahn abkam. Das Unfallkommissariat wird nun die Hintergründe klären. /Peke

