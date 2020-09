Polizei Mettmann

POL-ME: Auf nasser Fahrbahn weggerutscht - Radfahrer schwer verletzt - Mettmann - 2009137

Mettmann (ots)

Nach dem derzeitigen Stand polizeilicher Ermittlungen befuhr am 23.09.20, gegen 18:20 Uhr, ein 78 jähriger Mettmanner mit seinem Fahrrad die Bachstraße in Mettmann.

Im Einmündungsbereich mit der Haydnstr. bog er in diese, in Fahrtrichtung Am Steinbruch, ab.

Aufgrund der regennassen Fahrbahn rutschte er beim Abbiegen weg und stürzte zu Boden.

Bei dem Sturz verletzte er sich schwer am Bein.

Er wurde mit einem angeforderten Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht wo er stationär verblieb.

