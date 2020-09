POL-ME: Pedelec-Fahrer schwer verletzt (Hilden) -2009134

Polizei Mettmann

Am 23.09.20 kam es gegen 13:00 Uhr in Hilden an der Kreuzung Schalbruch/Westring zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Ein 52-jähriger Mann aus Hilden befuhr mit seinem PKW BMW den Schalbruch aus dem Wohngebiet kommend in Richtung Westring. An der Kreuzung beabsichtigte er, nach rechts in den Westring abzubiegen. Dabei übersah er einen Pedelec-Fahrer, einen 66-jährigen Mann aus Hilden, der den Westring in südlicher Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Zweiradfahrer stürzte und sich so schwer verletzte, dass er zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden musste. Der PKW-Fahrer überstand den Unfall unverletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf unter 10.000,- Euro geschätzt.

