Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Erneuter Einbruch in Markthaus - Tabak entwendet - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-KreisWeinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem erneuten Einbruch in einen Lebensmittelmarkt im Markthaus in der Kurt-Schumacher-Straße wurde am Montagabend gegen 19.30 Uhr aus einem Schrank in Kassennähe Tabakwaren entwendet. Ein Mitarbeiter hatte den Verkaufsraum um 19 Uhr verschlossen und begab sich zur Abrechnung ins Untergeschoss. Als der Mitarbeiter zurückkehrte, stellte er fest, dass die Schiebetüre gewaltsame aus der Führungsschiene gedrückt worden war. Dabei fielen ihm auch drei ca. 18 - 22 Jahre alte, dunkel gekleidete Männer auf, die ich Richtung Breslauer Straße davonliefen. Zuletzt war am Wochenende zuvor (07.-09.11.2020) eingebrochen worden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell