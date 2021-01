Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Radfahrer nach Unfall verletzt

Gaggenau (ots)

Der Linksabbiegevorgang einer 23-jährigen VW-Fahrerin endete am Dienstagnachmittag mit einem Unfall. Diese befuhr kurz vor 15:30 Uhr die Goethestraße. Hierbei kollidierte die 23-Jährige beim Abbiegevorgang mit dem von der Schillerstraße aus kommenden 57-jährigen Radfahrer. Dieser kam zu Fall und verletzte sich. Kräfte des Rettungsdienstes versorgten den Verunfallten noch vor Ort und brachten ihn anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Schwere der Verletzung sind derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden am Fahrrad beträgt rund 500 Euro. Der VW trug einen Schaden in Höhe von zirka 1.500 Euro davon. /jt

