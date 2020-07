Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Fahrraddieben das Handwerk gelegt - Eigentümer gesucht

Zivilpolizisten haben am frühen Mittwochmorgen (15. Juli, 2:25 Uhr) zwei minderjährige Fahrraddiebe gestellt. Das Duo war den Beamten zuvor aufgefallen, weil sie sich abgestellte Räder im Bereich des Sternbuschwegs genau angeschaut haben. Zunächst bogen die beiden Jugendlichen in die Liliencronstraße ab. Als sie dann den Zivilbeamten mit zwei Rädern quasi in die Arme fuhren, stoppten die Ordnungshüter sie. In einem Rucksack fanden die Polizisten einen Bolzenschneider, eine Säge und ein durchtrenntes Fahrradschloss. Für die Minderjährigen (17) ging es zur Wache, wo sie von den Erziehungsberechtigten abgeholt wurden. Die Polizisten stellten beide Damenräder sicher. Das Kriminalkommissariat 36 fragt: Wem gehören die Räder auf den Fotos? Die Eigentümer melden sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei Duisburg.

