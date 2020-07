Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: In den Gegenverkehr geraten - drei Verletzte

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Am Mittwoch (15. Juli, 14:40 Uhr) ist ein 71-jähriger Autofahrer auf der Asterlager Straße in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden VW-Fahrer (22) zusammengestoßen. Beide Autofahrer kamen mit Verletzungen zur Behandlung in Krankenhäuser. Der 33 Jahre alte Beifahrer des VW verletzte sich ebenfalls, benötigte aber keine sofortige medizinische Behandlung. Für die Unfallaufnahme war die Asterlager Straße in Höhe der Tankstelle in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Warum der 71-jährige Duisburger von seiner Fahrspur abkam, ermittelt nun das Verkehrskommissariat 22.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell