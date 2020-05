Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf- Schlägerei am Busbahnhof mit einer schwerverletzten Person

Betzdorf (ots)

Am 27.05.2020, gegen 17:30 Uhr wurde die PI Betzdorf über eine Schlägerei am Busbahnhof im Stadtgebiet Betzdorf in Kenntnis gesetzt. Nachdem mehrere Streifenwagen und der Rettungsdienst an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, konnte eine verletzte Person festgestellt werden. An eine sofort eingeleitete notärztliche Versorgung am Tatort, schloss sich die Verbringung des Verletzten mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus an. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen, insbesondere zum genauen Tathergang, dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)



Telefon: 02741-9260

pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell