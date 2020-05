Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Horhausen (WW) (ots)

Am Dienstagmorgen wurde ein ordnungsgemäß geparkter PKW VW UP, Farbe schwarz, in Horhausen, In der Hohl, durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Der / die Unfallverursacher(in) entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Der Schaden wurde der Polizei um 09:20 Uhr gemeldet, der Unfallzeitraum konnte bisher nicht näher eingegrenzt werden. Die Unfallörtlichkeit befindet sich im Bereich der Umleitungsstrecke des schweren Verkehrsunfalls in Horhausen am 26.05.2020. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

