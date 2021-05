Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin verletzt

Fahrer eines dunklen SUV gesucht

Bocholt (ots)

Am Montagnachmittag wollte eine 39 Jahre alte Fahrradfahrerin aus Bocholt gegen 15.45 Uhr von der Straße Am Sandbach nach links auf den Heutingsweg abbiegen. Dabei wurde sie nach ihren Angaben durch den Fahrer eines dunklen SUV übersehen, der den Heutingsweg in Richtung Friedhof befahren hatte und aufgrund der "Rechts-vor-Links-Regel" wartepflichtig war. Die Fahrradfahrerin konnte einen Zusammenstoß durch ein Bremsmanöver verhindern, kam dabei aber zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der SUV-Fahrer setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort. Er oder sie bzw. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden.

