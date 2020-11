Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Baggerfahrer beschädigt Gasleitung - Anwohner im unmittelbaren Bereich evakuiert

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-KreisSt. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nachdem ein Baggerfahrer bei Aushubarbeiten auf einem Grundstück in der Rheinstraße am Mittwoch kurz vor 15 Uhr eine Gasleitung beschädigte, mussten die Bewohner der unmittelbar daneben und gegenüberliegenden Häuser evakuiert werden. Die etwa zehn Betroffenen kamen während der Reparaturarbeiten bei Verwandten und Bekannten unter. Die Rheinstraße war zwischen Stefanstraße und Mainweg gesperrt. Mitarbeitern des sofort verständigten Gasversorgers gelang es das Leck schnell zu schließen. Um 15.40 Uhr konnte die Bewohner wieder in ihre Häuser zurückkehren, die Straßensperrungen wurden aufgehoben.

