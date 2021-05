Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Von der Fahrbahn abgekommen

Borken (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Montag in Borken-Marbeck gekommen ist. Ein 34-jähriger Heidener steuerte gegen 15.00 Uhr seinen Wagen auf der Marbecker Straße in Richtung Marbeck. Eigenen Angaben zufolge verlor er aufgrund von Müdigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle und geriet mit dem Wagen von der Fahrbahn. Dieser kam im angrenzenden Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Der leichtverletzte Fahrer sowie der ebenfalls leichtverletzte Beifahrer, ein 29-jähriger Bocholter, kamen per Rettungswagen in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell