POL-CE: Celle - Auseinandersetzung in Vorwerk endet mit mehreren Strafanzeigen

Celle (ots)

Heute Vormittag (Donnerstag, 18.02.2021) rückte die Polizei mit mehreren Streifenwagen zu einer Schlägerei im Stadtteil Vorwerk aus. Im Bereich der Straße "Himmelsberg" waren ca. 15-20 männliche Personen aus zwei Familien miteinander in lautstarkem Streit geraten. In Teilen mündete der Streit letztlich in körperliche Auseinandersetzungen zwischen einzelnen Beteiligten. Die Polizei beruhigte die Streithähne, sorgte für Ordnung und leitete zahlreiche Strafanzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung ein.

