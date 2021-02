Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Fund eines Leichnams nach Brand in leerstehendem Gebäude

Celle (ots)

In der vergangenen Nacht meldete ein Zeuge eine Rauchentwicklung aus einem leerstehenden Gebäude auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs an der Neuenhäuser Straße. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte gegen Mitternacht stand das ca. 10 x 20 große, heruntergekommene Flachdachgebäude in Vollbrand. Im Zuge der Brandbekämpfung durch die Feuerwehr wurde der Leichnam einer bislang unbekannten männlichen Person in dem Gebäude aufgefunden. Aufgrund von zurückliegenden Brandstiftungen wurde der umliegende Bereich nach möglichen Verdächtigen abgesucht. Dabei trafen die Polizeikräfte in der Nähe des Brandortes auf vier verdächtige Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren. Sie wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung mit Todesfolge dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell