Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Winsen/Aller - Mit Sommerbereifung im Graben gelandet

Celle (ots)

Am Sonntagnachmittag befuhr ein 34 Jahre alter Autofahrer mit seinem Audi die Landesstraße 180 von Bannetze in Richtung Winsen/A. Hier geriet er auf der winterlichen Fahrbahn ins Schleudern, kam über den Grünstreifen nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Zum Glück kam der Fahrer aus Winsen/A. mit leichten Verletzungen davon. Vorsorglich wurde er ins Krankenhaus gebracht. Sein PKW musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass an dem Wagen Sommerreifen aufgezogen waren. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell