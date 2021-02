Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Freitagabend gegen 19:45 Uhr ist es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf dem Wilhelm-Heinichen-Ring gekommen. Der 80-jährige Celler befuhr mit seinem Seat Arosa den Wilhelm-Heinichen-Ring in Richtung Klein Hehlen als er in Höhe der Abfahrt Nienburger Straße die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Hier rammte er aus derzeit unbekannter Ursache den mit Schnee bedeckten Beginn der Schutzplanke, wodurch sein Pkw etwa 20m auf der Schutzplanke rutschte und letzendlich bei einem Verkehrszeichen in die begrünte Verkehrsinsel kippte. Durch den Aufprall und die Tatsache, dass er nicht angeschnallt gewesen ist, wurde der Celler durch sein Fahrzeug geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach einer Erstversorgung durch die eingesetzten Polizisten wurde er umgehend durch einen RTW in das AKH Celle gebracht und stationär aufgenommen. An dem Pkw entstand ein Totalschaden.

