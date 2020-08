Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand einer Grünfläche

Schauren (ots)

Am frühen Morgen des 11.08.2020 kommt es zu einem Feuerwehreinsatz in Schauren unterhalb des Höhenweges, da der Seitenstreifen des dortigen Wirtschaftsweges glimmt. Hierdurch wurden ein Laterne und ein Zaun beschädigt. Der Brand dürfte durch eine unachtsam weggeworfene Zigarettenkippe verursacht worden sein. Dies dürfte im Zeitraum des Vorabends bis zu den frühen Morgenstunden geschehen sein. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei weist in Anbetracht der derzeit extrem trockenen Witterungsverhältnisse eindringlich auf entsprechende Achtsamkeit im Umgang mit Zigaretten und Feuer hin! Hinweise zur Sache nimmt die Polizei Zell unter 06542-98670 entgegen.

