Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Ibbenbüren (ots)

Am Dienstag (22.06.) ist die Polizei gegen 20.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Straße Aatal gerufen worden. Eine 32-jährige Tecklenburgerin fuhr ersten Ermittlungen zufolge mit ihrem Volvo rückwärts von der Grünfläche am Wassertretbecken auf die Straße Am Aatal. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem Kradfahrer, der auf der Straße Aatal in Richtung Laggenbeck fuhr. Der 58-jährige Kradfahrer aus Ibbenbüren schleuderte von seinem Fahrzeug und wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Tecklenburgerin und ihre Beifahrerin blieben unverletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 17.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell