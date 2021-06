Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brand von Mülltonnen

Greven (ots)

In der Zeit zwischen Montag (21.06.), 23.00 Uhr, und Dienstag (22.06.), 07.00 Uhr, haben an der Straße Am Wilhelmsplatz zwei Mülltonnen gebrannt. Eine Zeugin bemerkte am Dienstagmorgen auf ihrem Fußweg von der Marktstraße in Richtung Martin-Luther-Grundschule Rauch und entdeckte die beiden abgebrannten Mülltonnen. Sie informierte daraufhin sofort die Feuerwehr. Wie die Mülltonnen in Brand gerieten, ist noch unklar. Der Sachschaden liegt bei etwa 400 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in der Nacht von Montag auf Dienstag etwas Auffälliges im Bereich der Martin-Luther-Grundschule beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

