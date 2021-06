Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Betäubungsmittel-Kontrollen

Rheine (ots)

Die Kreispolizei Steinfurt hat am Dienstag (22.06.) in Rheine an drei Stellen in der Innenstadt Autofahrer auf den Konsum von Betäubungsmitteln überprüft. Bei den Kontrollen an der Salzbergener Straße, der Osnabrücker Straße und auf dem Lingener Damm waren auch ein Diensthundeführer mit einem Rauschgiftspürhund und zwei Ärzte beteiligt. Die Bilanz: Insgesamt wurde 12 Autofahrern und einem Rollerfahrer eine Blutprobe entnommen, weil sie im Verdacht stehen, in jüngster Vergangenheit Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Einer der Fahrer hatte zusätzlich keine gültige Fahrerlaubnis. Gegen die Fahrer wurden Anzeigen erstattet. Bei den Kontrollen wurden auch geringe Mengen an Betäubungsmittel und Drogen-Utensilien, wie zum Beispiel eine Feinwaage, sichergestellt. Außerdem erhielt ein Fahrer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, weil die Betriebserlaubnis seines Fahrzeugs erloschen war. Ebenso wurden in 20 Fahrzeugen Personen festgestellt, die der Gurtpflicht nicht nachgekommen waren. Gegen 19.00 Uhr wurden die etwa 5-stündigen Kontrollen beendet. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum mehr als 80 Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. Auch in Zukunft wird die Kreispolizei bei Verkehrskontrollen weiterhin verstärkt auf den Konsum von Betäubungsmitteln bei Autofahrern ein Augenmerk legen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell