Polizei Essen

POL-E: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Essen - Unfallflüchtiger fährt 31-Jährigen an und verletzt ihn schwer - Gesuchter meldet sich auf der Polizeiwache

EssenEssen (ots)

45326 E- Altenessen-Süd: Am frühen Sonntagmorgen um 1:16 Uhr (29. November) erhielt die Polizei Kenntnis von einem schweren Verkehrsunfall an der Bäuminghausstraße 79, bei der ein junger Mann schwer verletzt wurde. Wir berichteten am 29. November.

Zwei Männer (30 / 31 Jahre) waren fußläufig auf der Bäuminghausstraße unterwegs. Auf dem Gehweg parkte ein Fahrzeug, welches mit zwei Insassen besetzt war. Die Fußgänger riefen etwas in Richtung des Autofahrers, was von diesem aber nicht bemerkt wurde. Im Anschluss setzten die Männer ihren Weg zu Fuß fort.

Der Beifahrer stieg aus dem Auto aus. Im Anschluss fuhr der Autofahrer auf die Fahrbahn, beschleunigte, und verletzte mit seinem Fahrzeug den 31-Jährigen, der sich mittlerweile auf der Fahrbahn befand. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Autofahrer stadtauswärts in nördlicher Richtung davon.

Die Polizei richtete eine Mordkommission ein, die in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsunfallteam die Ermittlungen bereits aufgenommen hat.

Rettungskräfte versorgten kurz darauf den bewusstlosen, schwerverletzten Fußgänger. Ein Notarzt versorgte den Patienten auf dem Weg ins Krankenhaus, wo er zurzeit behandelt wird. Sein 30-jähriger Begleiter blieb unverletzt.

Am Sonntagabend (29. November) gegen 18:30 Uhr meldete sich der mutmaßlich flüchtige Autofahrer auf der Polizeiwache in Mülheim a.d. Ruhr.

Der 35 Jahre alte Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam.

Am heutigen Tag (30. November) wurde der mutmaßliche Autofahrer durch die Staatsanwaltschaft Essen entlassen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und der vorsätzlichen Unfallflucht ermittelt. Ein Tatverdacht des vorsätzlichen Anfahrens erhärtete sich bislang nicht. Ein unabhängiger Unfallsachverständiger wurde mit den Untersuchungen am Unfallort betraut.

Der Beifahrer sowie weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden./ JH

