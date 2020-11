Polizei Essen

POL-E: Essen: Trotz Corona - Party mit mehreren Dutzend Jugendlichen und Heranwachsenden

45139 E-Südostviertel: Am 28. November kam es aufgrund diverser Ruhestörungen gegen kurz vor Mitternacht zu einem Polizeieinsatz an der Gerhard-Stötzel-Straße. Mehrere Anwohner berichteten der Polizeileitstelle von ca. 50 Jugendlichen und Heranwachsenden, die sowohl in einem Mehrfamilienhaus, als auch auf der Straße feiern und "Böller" zünden würden. Als die ersten Einsatzfahrzeuge vor Ort eintrafen, flüchteten ca. 20 Personen in unterschiedliche Richtungen. Die Beamten konnten vor Ort eine Dachgeschosswohnung ausfindig machen, in der eine laute Party stattfand. Sowohl vor dem Haus, als auch in dem Hausflur und der Wohnung konnten mehrere Personen angetroffen werden, die heiter feierten und Alkohol konsumierten, ohne den erforderlichen Abstand einzuhalten oder einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die 17-jährige Gastgeberin gab den Einsatzkräften gegenüber an, dass sie einige wenige Freunde zu einer Party eingeladen hätte. Der Rest hätte sich im Laufe des Abends so ergeben. Die Polizei löste die Feier auf und fertigte mehrere Anzeigen aufgrund von Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung. / PaPe

