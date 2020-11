Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei fahndet nach silbernen Kleinwagen- Fahrzeugführer fährt Fußgänger an und lässt diesen schwerverletzt zurück- Polizei fordert Zeugen und Mitfahrer auf, sich zu unverzüglich zu melden!

EssenEssen (ots)

45326 E- Altenessen-Süd: Am frühen Sonntagmorgen um 1:16 Uhr (29. November) erhielt die Polizei Kenntnis von einem schweren Verkehrsunfall auf der Bäuminghausstraße 79, bei der ein junger Mann schwer verletzt wurde. Vermutlich stand der unfallflüchtige Wagen, in dem mehrere Personen saßen, zuvor auf der Bäuminghausstraße, die in diesem Bereich als Fahrradstraße ausgewiesen ist. Nach dem folgenschweren Aufprall flüchtete der Fahrzeugführer zur etwa 50 Meter entfernten Kreuzung Gladbecker Straße (B 224). Von dort soll er stadtauswärts in nördlicher Richtung davongefahren sein. Rettungskräfte versorgten kurz darauf den bewusstlosen, schwerverletzten Fußgänger. Ein Notarzt versorgte den Patienten auf dem Weg ins Krankenhaus, wo er zurzeit behandelt wird. Die Polizei sperrte den Unfallbereich ab und fahndet seitdem nach dem mutmaßlich silber-grauen Kleinwagen und den beteiligten Insassen. Hinweise zum Hergang, zum flüchtigen Fahrzeug oder den beteiligten Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. Peke

