POL-BN: Königswinter-Stieldorf: Drei Personen nach versuchter Geldautomatensprengung in Haft

Am Morgen des 29.06.2020 hatten zwei maskierte Männer versucht, den Geldautomaten einer Bank-Servicefiliale in Königswinter-Stieldorf zu sprengen. Eine Vernebelungsanlage vertrieb die Täter, bevor diese ihre Tat vollenden konnten. Die Unbekannten waren anschließend ohne Beute mit einer schwarzen Limousine in Richtung Oberpleis geflüchtet (siehe dazu auch unsere Meldung vom 29.06.2020, 14:06 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4637558).

Am 08.07.2020 konnten bei einer weiteren versuchten Geldautomatensprengung in Antweiler (Rheinland-Pfalz) zwei Tatverdächtige von Spezialeinheiten der Polizei Rheinland-Pfalz festgenommen werden (siehe dazu die Pressemeldung des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz vom 08.07.2020, 13:26 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/29763/4646606). Die beiden 22-jährigen Männer sowie eine bei einer Wohnungsdurchsuchung festgenommene, 20-jährige Mittäterin wurden noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

Im Rahmen der Ermittlungen zu der Tat vom 29.06.2020 konnte durch die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 der Bonner Polizei zeitnah ein Zusammenhang mit den beiden vorausgegangenen Taten in Rheinland-Pfalz hergestellt werden. Die Beamten begleiteten und unterstützten die Ermittlungen fortan bis zur Festnahme am 08.07.2020.

